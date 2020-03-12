На блокпосте в Луганской области задержали микроавтобус с оружием

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В Луганской области на пункте пропуска «Лисичанск — Бахмут» задержали группу людей, которые пытались вывезти на подконтрольную правительству территорию арсенал оружия. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.



«Во время проверки автомобиля "Volkswagen Transporter" правоохранители обнаружили три РПГ-7, пулемет ПКТ, пулемет "Утес", 5 РПК, около 2500 патронов калибра 7,62 мм и более 1000 патронов калибра 5,45 мм. В настоящее время осмотр продолжается», — говорится в сообщении.



В салоне микроавтобуса находились четыре человека, которые представились членами благотворительной волонтерской организации.



На данный момент решается вопрос о правовой квалификации происшествия.