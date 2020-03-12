Секретарь СНБО осудил нападение на Сивохо, но не стал поддерживать его высказывания

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов осудил напаление на своего советник по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Донбасса Сергея Сивохо, но отметил, что тот не уполномочен представлять позицию ведомства.



«Применение физической силы, оскорбления начинаются там, где заканчиваются аргументы. Это то, что сегодня случилось с Сергеем Сивохо во время проведения его мероприятия. Подобные действия являются недопустимыми!» — написал Данилов в Facebook.



Он добавил: «Также в очередной раз хочу подчеркнуть, что Сивохо является одним из моих 11 внештатных советников на общественных началах, и никогда не был уполномочен официально представлять позицию СНБО Украины по любым вопросам — по ситуации на временно оккупированных территориях, по вопросам реинтеграции, пенсий, социальных выплат или любым другим».



Секретарь СНБО также отметил, что каждый из его 11 внештатных советников имеет свою собственную позицию. «И поэтому совершенно рабочей является ситуация, когда позиция моих внештатных советников или существенно отличается от моей позиции, или кардинально с ней расходится, что случается постоянно, но эти разногласия не прекращают дискуссию», — резюмировал Данилов.

Сегодня в Киеве проходила презентация Национальной платформы примирения и единства, которую запускает команда Сивохо. Мероприятие сорвали представители «Нацкорпуса», которые ворвались и устроили словесную перепалку, а также толкали Сивохо и членов его команды. После одного из таких толчков советник секретаря СНБО упал на пол.