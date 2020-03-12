Власти опровергли закрытие КПВВ Донбасса: все работают в штатном режиме

Сегодня, 12 марта, все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения работают в штатном режиме, их закрытие из-за карантина не планируется. Об этом сообщил начальник Краматорского пограничного отряда Анатолий Федорчук во время брифинга в ДонОГА.



Журналистка попросила его подтвердить или опровергнуть слухи о том, что на Донбассе оставят только один КПВВ, а остальные закроют. «На данный момент такой информации нет. Если будет принято решение командующим ООС, мы будем его выполнять. Сейчас все КПВВ работают в обычном режиме», — ответил Федорчук.



Начальник погранотряда подчеркнул, что пограничники «всегда готовы» к пропуску граждан при любых условиях.