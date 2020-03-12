Футбольные матчи в Украине будут проходить без зрителей до 3 апреля

Исполком Украинской ассоциации футбола принял меры по выполнению постановления Кабинета министров о предотвращении распространения коронавируса в Украине. Об этом сообщается на сайте УАФ.



Решено в период с 12 марта по 3 апреля 2020 года проводить без зрителей матчи Украинской премьер-лиги, Кубка Украины, чемпионатов U-21 и U-19, Профессиональной футбольной лиги, высшей лиги чемпионата Украины среди женских команд и Экстра-лиги, Кубка Украины по футзалу.



Также есть условие, что число людей, задействованных в организации и проведении матча, не должно превышать 200 человек.



Исполком обязал приостановить проведение всех соревнований детско-юношеских футбольных лиг, футзальных детско-юношеских соревнований и соревнований среди девичьих команд во всех возрастных категориях с 12 марта по 3 апреля.



Также УАФ поручит региональным ассоциациям футбола принять решение о приостановлении или проведении без зрителей соревнований областного, районного и городского уровня.

Правительство с 12 марта по 3 апреля ввело карантин на территории Украины с целью недопущения распространения коронавируса. Эти меры предусматривают закрытие учебных заведений на трехнедельный карантин. Также запрещаются массовые собрания численностью более 200 человек.



На данный момент в Украине зафиксирован только один случай заражения коронавирусом COVID-19 — у жителя Черновцов. 29 февраля он вернулся из поездки в Италию.