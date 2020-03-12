LʼEquipe узнала, что УЕФА отменит Евро-2020

УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы по футболу на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает газета LʼEquipe со ссылкой на источники.



В УЕФА официально анонсировали проведение экстренного заседания 17 марта, на котором будет принято решение о судьбе Лиги чемпионов, Лиги Европы, национальных чемпионатов и Евро-2020. По информации LʼEquipe, после него о переносе чемпионата Европы будет объявлено официально.

Чемпионат Европы должен был пройти в июне и июле в 12 городах континента. В финальную часть турнира вышла и сборная Украины.