Штаб: На Донбассе ранен военный. ВСУ уничтожили огневые точки боевиков

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли позиции подразделения Объединенных сил вблизи поселка Зайцево. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. Ранен один украинский военный.



«Сегодня, в очередной раз нарушив все возможные договоренности, российские оккупанты обстреляли подразделения Объединенных сил вблизи населенного пункта Зайцево… По подтвержденным данным, накануне из России на этот участок фронта прибыли российские снайперы, которые приехали на украинскую землю для сдачи экзаменов», - говорится в сообщении ООС.



Отмечается, что раненому военнослужащему была оказана медицинская помощь. Также боевики вели обстрелы из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



«Такие преступные действия не остались без ответа. Украинские военные, используя разрешенное вооружение, уничтожили огневые точки противника», - добавили в ООС.