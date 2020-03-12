В полиции Киева после нападения на Сивохо остаются двое задержанных

Из 15 задержанных в Киеве членов радикальных движений двое остаются под стражей. Речь идет об участниках акции протеста в комплексе «Парковый» в столице. Молодые люди ворвались в помещение, где проходила конференция под названием «Национальная платформа примирения и единства».



К вечеру 12 марта полиция отпустила всех участников акции протеста, кроме двоих: ветеранов полка «Азов» Сергея Тамарина и Волкова Александра. Завтра суд изберет им меру пресечения, передает издание «Ґрати».



Во время инцидента от рук протестующих едва не пострадал советник секретаря СНБО Сергей Сивохо - он упал, пытаясь уйти от толпы. После инцидента 15 «активных участников» доставили в Печерское управление полиции для дачи пояснений. Среди них — Роман Чернышев, пресс-секретарь «Нацкорпуса».



Под отделением полиции собрались другие представители «Нацкорпуса» и требовали освободить задержанных. Вход в здание охраняли сотрудники Нацгвардии. Действия нападавших квалифицировали как хулиганство, совершенное группой лиц (часть 2 статья 296 Уголовного кодекса Украины).

В «Нацкорпусе» полагают, что Сивохо с помощью созданной его командой Национальной платформой примирения и единства хочет «наладить диалог с представителями оккупационных администраций и лицами, которые способствуют незаконной оккупации территории Украины». Партия направила в Службу безопасности Украины сообщение, в котором обвинила советника секретаря СНБО Сергея Сивохо в совершении государственной измены.



Сам Сивохо во время презентации Нацплатформы примирения и единства сказал, что допускает совместную работу только с теми общественными объединениями и организациями на неподконтрольной территории, которые занимаются «гуманитарными вопросами».