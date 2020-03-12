Суд на Луганщине продолжает слушать дело Ефремова

Старобельский районныйсуд в Луганской области 12 марта продолжил слушание дела в отношении экс-руководителя парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова.



Заседание проходило в режиме видеоконференции с киевским Дарницким судом, где присутствовали прокурор, два адвоката и сам обвиняемый. Сторона защиты ходатайствовала, чтобы получить доступ к материалам досудебного расследования, которые находятся в Генпрокуратуре. Судьи решили предоставить такой доступ адвокатам.

Ефремов провел 3 года в Старобельском СИЗО.



После выхода из СИЗО в июле 2019 года он направился в Киев, где должен был находиться под домашним арестом. 18 сентября того же года суд сменил круглосуточный домашний арест бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова на личное обязательство.



Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Ему также инкриминируется поддержка группировки «ЛНР» и незаконное завладение имуществом «Луганскугля».