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Сивохо: Нападение нас не остановило, это был старт Платформы

12 марта 2020, 22:15

Сивохо: Нападение нас не остановило, это был старт Платформы

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо считает, что инцидент, произошедший в Киеве 12 марта, во время презентации Национальной платформы примирения и единства, дало ей старт. Как заявил Сивохо в интервью «Вестям», нападение на него и срыв презентации «совсем не остановило, а наоборот укрепило нашу уверенность, что мы на правильном пути».

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«Наша задача, задача Платформы - это объединение всех инициатив правительства и общественного сектора для разработки государственных политик. Платформа наша сосредотачивается на налаживании диалога, прежде всего, между мирными людьми на всей территории Украины», - сказал он.

По мнению Сивохо, разногласия неизбежны и «общаться при принятии каких-то решений придется с разными категориями людей».

Советник секретаря СНБО также подчеркнул, что «мирный процесс неизбежен».

«Посмотрите, что делается - очередное обострение, люди гибнут. Надо прекратить это немедленно! Чем быстрее, тем лучше!», - сказал он.

В «Нацкорпусе» полагают, что Сивохо с помощью созданной его командой Национальной платформой примирения и единства хочет «наладить диалог с представителями оккупационных администраций и лицами, которые способствуют незаконной оккупации территории Украины». Партия направила в Службу безопасности Украины сообщение, в котором обвинила советника секретаря СНБО Сергея Сивохо в совершении государственной измены. 

Мероприятие сорвали представители «Нацкорпуса», которые ворвались  и устроили словесную перепалку, а также толкали Сивохо и членов его команды. После одного из таких толчков советник секретаря СНБО упал на пол.

Сам Сивохо во время презентации Нацплатформы примирения и единства сказал, что допускает совместную работу только с теми общественными объединениями и организациями на неподконтрольной территории, которые занимаются «гуманитарными вопросами».

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