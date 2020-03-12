Сивохо: Нападение нас не остановило, это был старт Платформы

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо считает, что инцидент, произошедший в Киеве 12 марта, во время презентации Национальной платформы примирения и единства, дало ей старт. Как заявил Сивохо в интервью «Вестям», нападение на него и срыв презентации «совсем не остановило, а наоборот укрепило нашу уверенность, что мы на правильном пути».

«Наша задача, задача Платформы - это объединение всех инициатив правительства и общественного сектора для разработки государственных политик. Платформа наша сосредотачивается на налаживании диалога, прежде всего, между мирными людьми на всей территории Украины», - сказал он.



По мнению Сивохо, разногласия неизбежны и «общаться при принятии каких-то решений придется с разными категориями людей».



Советник секретаря СНБО также подчеркнул, что «мирный процесс неизбежен».



«Посмотрите, что делается - очередное обострение, люди гибнут. Надо прекратить это немедленно! Чем быстрее, тем лучше!», - сказал он.

В «Нацкорпусе» полагают, что Сивохо с помощью созданной его командой Национальной платформой примирения и единства хочет «наладить диалог с представителями оккупационных администраций и лицами, которые способствуют незаконной оккупации территории Украины». Партия направила в Службу безопасности Украины сообщение, в котором обвинила советника секретаря СНБО Сергея Сивохо в совершении государственной измены.



Мероприятие сорвали представители «Нацкорпуса», которые ворвались и устроили словесную перепалку, а также толкали Сивохо и членов его команды. После одного из таких толчков советник секретаря СНБО упал на пол.



Сам Сивохо во время презентации Нацплатформы примирения и единства сказал, что допускает совместную работу только с теми общественными объединениями и организациями на неподконтрольной территории, которые занимаются «гуманитарными вопросами».