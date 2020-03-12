Итоги заседания в Минске и срыв Платформы примирения. Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 12 марта в обзоре «Донбасс: полный доступ».

Политика

Советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергей Сивохо в Киеве презентовал Национальную платформу примирения и единства. Однако мероприятие было сорвано ветеранами боевых действий на Донбассе из полка «Азов» и активистами партии «Национальный корпус».



В рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе появится консультативный совет по политическим вопросам.



Спецпредставитель председателя ОБСЕ Хайди Грау на брифинге сообщила, что в политической подгруппе ТКГ обсуждался вопрос, связанный с особым статусом ОРДЛО, как того требует пункт 11 комплекса мер по выполнению Минских соглашений.



Дмитрий Козак рассказал журналистам, что новый механизм урегулирования на Донбассе предполагает создание «переговорной площадки с участием стран нормандского формата и сторон конфликта». Представители группировок «ДНР» и «ЛНР» расценили эту договоренность как согласие Киева начать прямой диалог с ними.



«Коммерсант» сообщает, что российская сторона и группировки «Л-ДНР» не поддержали украинское предложение осуществлять разведение сил и средств в зоне конфликта в Донбассе по «секторальному принципу».



На заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 11 марта стороны достигли договоренностей по одновременному открытию КПВВ в населенных пунктах Золотое и Счастье Луганской области.



Встреча лидеров государств в «нормандском формате» точно не состоится в апреле. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на представителя официальной Германии.



Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает, что имплементация законодательства о декоммунизации на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма после деоккупации должна иметь переходный режим.



Общество



В поселках Объединенный и Калиново подконтрольной боевикам Макеевки вновь зафиксирован сильный подземный толчок.



Боевые действия



Россия отправила на неподконтрольную территорию Украины два зенитно-ракетных комплекса «Бук» и планировала отправить еще третий, сообщает «Укринформ», ссылаясь на учредителя международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиота Хиггинса.

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