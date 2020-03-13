Вчера на Донбассе был ранен украинский военный

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Там добавили, что противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, также отмечена работа снайперской пары.



Обстрелам подверглись населенные пункты Водяное, Пески, Зайцево, Луганское.



С началом текущих суток боевики из миномета калибра 82 мм выпустили 11 мин по позициям защитников Лебединского, потерь нет, добавили в штабе.