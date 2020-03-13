Боевики установили 200 противотанковых мин в Молодежном

Боевики разместили противотанковые мины и траншею вблизи подконтрольного им Молодёжного Луганской области. Следы военного присутствия 7 марта зафиксировал беспилотник СММ ОБСЕ.



В полях возле автодороги Т0504, примерно в 1 километре от Молодежного, БПЛА СММ впервые зафиксировал не менее 200 противотанковых мин. На другом поле, приблизительно в 2 километрах от

Молодежного, этот беспилотник впервые обнаружил фрагменты боеприпасов, оцененных как 6 гильз артиллерийских снарядов (предположительно калибра 122 мм).



В тот же день беспилотник «увидел» в поле возле Молодежного недавно выкопанную траншею протяженностью 60 метров. По оценке миссии, траншея принадлежит боевикам «ЛНР».