Почти за 3 недели проверок пограничники заподозрили 18 человек на инфицирование коронавирусом

С 25 февраля украинские пограничники проверили температуру у более 1,76 млн человек. За это время было выявлено 40 человек с повышенной температурой, 18 из них изолированы для проведения медико-санитарных мероприятий, сообщили в Госпогранслужбе.



Вчера, 12 марта, пограничники заподозрили коронавирус у троих иностранцев, прибывших в аэропорт «Борисполь». Результаты экспресс-теста показали отсутствие у них инфекции COVID-19.



Всего за минувшие сутки пограничники проверили 113 889 человек.



В Украине на данный момент подтверждено 3 случая инфицирования коронавирусом.



Пограничники измеряют температуру въезжающим на границе, а также на КПВВ на Донбассе и с Крымом.