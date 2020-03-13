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Почти за 3 недели проверок пограничники заподозрили 18 человек на инфицирование коронавирусом

13 марта 2020, 10:27

Почти за 3 недели проверок пограничники заподозрили 18 человек на инфицирование коронавирусом

С 25 февраля украинские пограничники проверили температуру у более 1,76 млн человек. За это время было выявлено 40 человек с повышенной температурой, 18 из них изолированы для проведения медико-санитарных мероприятий, сообщили в Госпогранслужбе.

Вчера, 12 марта, пограничники заподозрили коронавирус у троих иностранцев, прибывших в аэропорт «Борисполь». Результаты экспресс-теста показали отсутствие у них инфекции COVID-19.

Всего за минувшие сутки пограничники проверили 113 889 человек.

В Украине на данный момент подтверждено 3 случая инфицирования коронавирусом.

Пограничники измеряют температуру въезжающим на границе, а также на КПВВ на Донбассе и с Крымом.

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