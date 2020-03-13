Депутатам будут измерять температуру на входе в Раду

Народным депутатам будут измерять температуру при входе в здание Верховной Рады. Об этом сообщил спикер Парламента Дмитрий Разумков, передает «Украинская правда».



«Если мы говорим о дополнительных мерах, то будет идти измерения, то есть скрининг температурный. Я думаю, что правила должны быть одни для всех, когда люди возвращаются из разных стран, когда мы вводим такие ограничения, плюс я понимаю, что это большое количество людей, я думаю, что все отнесутся к этому с пониманием», — сказал он на брифинге 13 марта.



У главы ВР спросили, что будет, если нардеп несмотря на повышенную температуру захочет зайти в парламент. Разумков ответил: «Я думаю, что я смогу найти аргументы и коллеги по парламенту смогут найти аргументы, чтобы объяснить таким депутатам, почему этого не нужно делать».



По словам Разумкова, алгоритм действий, что нужно делать, если у человека выявлена ​​повышенная температура, — отработан.