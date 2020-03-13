Суд назначил подозреваемым в нападении на Сивохо домашний арест

Печерский суд Киева определил для подозреваемых в нападении на Сивохо Александру Демидову и Александру Волкову круглосуточный домашний арест. Об этом сообщает «Страна».



Отмечается, что прокуратура и просила для Демидова домашний арест.



Адвокат Волкова Эдуард Вербинець заявил, что не было приведено ни одного доказательства обоснованности подозрения, передает Telegram-канале Нацкорпуса.

Сегодня в Киеве проходила презентация Национальной платформы примирения и единства, которую запускает команда Сивохо. Мероприятие сорвали представители «Нацкорпуса», которые ворвались и устроили словесную перепалку, а также толкали Сивохо и членов его команды. После одного из таких толчков советник секретаря СНБО упал на пол. Полиция задержала 15 человек, которые активно участвовали в потасовке.