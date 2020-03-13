Суд избрал меру пресечения двум подозреваемым в нападении на Сивохо

Печерский суд Киева определил для подозреваемого в нападении на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо ветерану полка «Азов» Александру Демидову (Волкову) круглосуточный домашний арест.



Таким образом, суд удовлетворил ходотайство прокуратуры о домашнем аресте.



В свою очередь Адвокат Волкова Эдуард Вербинець заявил, что не было приведено ни одного доказательства обоснованности подозрения, передает Telegram-канале Нацкорпуса.



Позже суд не удовлетворил ходатайство прокуроров об избрании меры пресечения второму подозреваемому в нападении на Сивохо ветерану «Азова» и руководителю киевской ячейки партии «Национальный корпус» Сергею Тамарину. Его отпустили под личное обязательство.



Теперь суд рассмотрит меру пресечения для третьего подозреваемого — Юрия Капли.

Сегодня в Киеве проходила презентация Национальной платформы примирения и единства, которую запускает команда Сивохо. Мероприятие сорвали представители «Нацкорпуса», которые ворвались и устроили словесную перепалку, а также толкали Сивохо и членов его команды. После одного из таких толчков советник секретаря СНБО упал на пол. Полиция задержала 15 человек, которые активно участвовали в потасовке. Позже всех кроме троих отпустили.