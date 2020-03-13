Донецкая область закупит оборудование для диагностики на коронавирус

На Донетчине из областного бюджета выделили средства на приобретение оборудования для проведения диагностики коронавируса COVID-19 в режиме реального времени. Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.



«Такое решение приняли, учитывая, что сейчас в ГУ "Донецкой областной лабораторный центр МЗ Украины" отсутствует лабораторное оборудование для проведения ПЦР-диагностики вирусных воздушно-капельных инфекций, в частности COVID-19», — говорится в сообщении.



Отмечается, что закупка будет профинансирована в срочном порядке.



На данный момент, отобранный в области биологический материал направляется в референс-лаборатории ГУ «Центр общественного здоровья МОЗ Украины» в Киеве.

Напомним, в Донецкой области отсутствует лаборатория с оборудованием, необходимым для выявления коронавирусной инфекции COVID-19.