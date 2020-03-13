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Донецкая область закупит оборудование для диагностики на коронавирус

13 марта 2020, 20:03

Донецкая область закупит оборудование для диагностики на коронавирус

На Донетчине из областного бюджета выделили средства на приобретение оборудования для проведения диагностики коронавируса COVID-19 в режиме реального времени. Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

«Такое решение приняли, учитывая, что сейчас в ГУ "Донецкой областной лабораторный центр МЗ Украины" отсутствует лабораторное оборудование для проведения ПЦР-диагностики вирусных воздушно-капельных инфекций, в частности COVID-19», — говорится в сообщении.

Отмечается, что закупка будет профинансирована в срочном порядке.

На данный момент, отобранный в области биологический материал направляется в референс-лаборатории ГУ «Центр общественного здоровья МОЗ Украины» в Киеве.

Напомним, в Донецкой области отсутствует лаборатория с оборудованием, необходимым для выявления коронавирусной инфекции COVID-19.

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