В Украине упростят верификацию для пенсионеров ОРДЛО на время карантина

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резников заявил, что правительства упростит условия верификации для жителей неподконтрольных территорий на время карантина. Об этом он рассказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».



«Мы готовим от Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий изменения в пакет документов. Временно будет отсрочена это требование — 60 дней для регистрации», — сказал он.



Министр отметил, что такое решение должно быть принято на завтрашнем заседании правительства.