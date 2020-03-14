Ермак назвал Украину и Россию сторонами конфликта на Донбассе

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркивает, что формат Трехсторонней контактной группы в Минске останется неизменным и есть две стороны конфликта на Донбассе: Украина и Россия, а между ними находится ОБСЕ в качестве посредника.



«Сегодня формат Трехсторонней контактной группы, где есть две стороны конфликта: Украина и Россия, и между ними — ОБСЕ, не изменился. То есть сегодня в политической подгруппе мы не изменили Минский формат», — сказал он в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина» в пятницу вечером.



Это заявление прозвучало в контексте обсуждения создания консультативного совета в Трехсторонней контактной группе, который займется формированием предложений по вопросам политического урегулирования конфликта. В частности, в составе совета примут участие члены группировок «ДНР» и «ЛНР» в качестве представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



Также предполагается, что в его состав войдут жители ОРДЛО, которые переехали на подконтрольную Киеву территорию после начала боевых действий в 2014 году.

В рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе появится консультативный совет по политическим вопросам. Такая договоренность была достигнута 11 марта на заседание ТКГ, в котором приняли участие Андрей Ермак и его кремлевский визави Дмитрий Козак.



Козак отметил, что новый механизм урегулирования на Донбассе предполагает создание «переговорной площадки с участием стран нормандского формата и сторон конфликта». Ермак заверил, что создание консультативного совета не означает признание группировок «Л-ДНР».



В свою очередь представители группировок «ДНР» и «ЛНР» расценили эту договоренность как согласие Киева начать прямой диалог с ними.