Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между донецким «Шахтером» и немецким «Вольфсбургом» отложен из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил «Шахтер», получивший соответствующее письмо от УЕФА.



Игра должна была состояться 19 марта в Харькове. Решение о новой дате проведения матча примут позже.



В пресс-службе «горняков» также отметили, что приобретенные ранее билеты на матч остаются действительными.



Первый матч в Вольфсбурге завершился победой «Шахтера» со счетом 2:1.

В УЕФА официально анонсировали проведение экстренного заседания 17 марта, на котором будет принято решение о судьбе Лиги чемпионов, Лиги Европы, национальных чемпионатов и Евро-2020.



С 16 марта Украина закрывает границу страны для иностранцев. С 17 марта в стране на две недели полностью закроют пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.



В Украине были установлены три человека, которые заразились коронавирусом. 13 марта одна из них — пожилая жительница Житомирской области — скончалась. Все пациенты были инфицированы во время нахождения за границей.