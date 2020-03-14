Ермак исключил односторонний выход Украины из Минских соглашений

Украина не может в одностороннем порядке выйти из Минских соглашений, так как это принесет «катастрофический результат». Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».



«Вы ошибаетесь, когда говорите, что если Украина сегодня в одностороннем порядке выйдет из "Минска". Это будет иметь сегодня катастрофический результат», — сказал он, обращаясь к члену парламентской фракции «Голос» Святославу Вакарчуку.



Ермак в очередной раз озвучил позицию украинской стороны о том, что Минские соглашения следует пересмотреть. «По украинским законам невозможно проводить выборы [в ОРДЛО], если там есть иностранные войска, незаконные группировки, и если граница не находится под контролем украинского правительства», — добавил глава Офиса президента.



Также он подчеркнул, что формат Трехсторонней контактной группы в Минске останется неизменным и есть две стороны конфликта на Донбассе: Украина и Россия, а между ними находится ОБСЕ в качестве посредника.

В Киеве продолжаются дискуссии по поводу создания консультативного совета в Трехсторонней контактной группе, который займется наработкой предложений по вопросам политического урегулирования конфликта. В частности, в совет войдут члены группировок «ДНР» и «ЛНР» в качестве представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



Также предполагается, что в его состав войдут жители ОРДЛО, которые переехали на подконтрольную Киеву территорию после начала боевых действий в 2014 году.



Протокол о намерении создать консультативный совет был подписан на заседании ТКГ 11 марта, в котором приняли участие Андрей Ермак и его кремлевский визави Дмитрий Козак. Соглашение о новом совете может быть оформлено на следующей встрече ТКГ 25 марта.



Козак отметил, что новый механизм урегулирования на Донбассе предполагает создание «переговорной площадки с участием стран нормандского формата и сторон конфликта». Ермак заверил, что создание консультативного совета не означает признание группировок «Л-ДНР».



В свою очередь представители группировок «ДНР» и «ЛНР» расценили эту договоренность как согласие Киева начать прямой диалог с ними.