«ДНР» обвинила бывшего «министра энергетики» в миллиардном ущербе из-за коррупции

«МВД» при группировке «ДНР» заявило о завершении расследования по делу о коррупционных схемах бывшего «министра энергетики и угольной промышленности» Эдуарда Голенко и его окружения.



Голенко и группа высокопоставленных «чиновников министерства» были задержаны в феврале 2018 года по обвинению в организации схемы хищения средств подконтрольных «министерству» предприятий



Как сообщает «МВД», хищение денежных средств предприятий должно было осуществляться путем организации поставок материалов и оборудования на угледобывающие предприятия за наличный расчет по рыночным ценам. При этом дальнейшее документальное оформление поступивших материалов и оборудования должно было осуществляться от фиктивных предприятий и используемых для обналичивания денежных средств.



По данным «МВД», часть наличных использовалась для расчета с реальными поставщиками и подрядчикам, а часть присваивалась и распределялась «министром» Голенко среди сообщников.



Подчеркивается, что для обеспечения угледобывающих предприятий денежными средствами, с целью дальнейшего их хищения, Голенко своим письмом № 4283/21-02 от 08.11.2016 повысил внутреннюю цену на реализуемую угледобывающими предприятиями в адрес энергетиков угольную продукцию с 2 200 до 3 325 рублей за тонну. Тем самым он увеличил более чем на 50% получаемую угольными предприятиями прибыль с целью дальнейшего ее хищения через фиктивные организации, добавили в «МВД».



Там также рассказали, что Голенко поручил вовлеченным в коррупционную схему работникам «госпредприятия» «Донецкая угольная энергетическая компания» контролировать и организовывать все закупки подконтрольных «Минуглеэнерго» предприятий.



В частности, злоумышленники изготовили поддельные первичные бухгалтерские документы на поставки горно-шахтного оборудования, в которых указали цену, превышающую реальную стоимость поставляемых материалов в пределах от 20 до 500 процентов. На основании предоставляемых в адрес предприятий документов осуществлялась оплата безналичных денежных средств в адрес фиктивных организаций, со счетов которых они в последующем обналичивались.



По подсчетам «МВД ДНР», из полученных таким путем средств, Голенко оставлял себе ежемесячно 1,5 миллиона рублей, а оставшиеся деньги распределял среди участников организованных им групп. Сумма вознаграждения составляла от 50 до 180 тысяч рублей в месяц. На полученные преступным путем деньги Голенко приобрел недвижимость и внедорожник.



Указывается, что преступная схема работала также в сфере капитального ремонта шахтного оборудования и при закупках дорогостоящих шахтных комбайнов, стоимость которых была завышена на миллионы рублей.



В «МВД» резюмировали, что сумма ущерба, причиненного подконтрольным «министерству» угледобывающим предприятиям, составила около 100 миллионов рублей (1,2 миллиона долларов). Ущерб, причиненный злоумышленниками региональному предприятию «Энергия Донбасса» — около миллиарда рублей (около 12 миллионов долларов).



«Следователями» было возбуждено «уголовное дело» по части 3 статьи 334 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), а также части 4 статьи 172 (присвоение или растрата, совершенная организованной группой лиц, в особо крупном размере) «уголовного кодекса ДНР». За совершение этих преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.