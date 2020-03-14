Украинский дипломат заразился коронавирусом за границей

Украинский дипломат, который работает за границей, заразился коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



Глава МИД отметил, что зарубежные дипломатические представительства временно переходят на дистанционный режим работы.



В министерстве не уточнили, в какой стране произошел инцидент и в каком состоянии сейчас находится дипломат.

13 марта в итальянской провинции Брешия от коронавируса умерла гражданка Украины.



В Украине были зафиксированы три случая коронавируса. Одна из заразившихся — пожилая жительница Житомирской области — скончалась. Все пациенты были инфицированы во время нахождения за границей.



С 17 марта в Украине на две недели будут закрыты все пункты пропуска на границе для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.



Правительство Украины приняло решение об эвакуации граждан из Италии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.