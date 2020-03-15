Двух жителей Славянска госпитализировали с подозрением на коронавирус

Двое жителей Славянска Донецкой области были госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.



Отмечается, что пациенты были помещены в инфекционное отделение в Константиновке в субботу, 14 марта.



Их биоматериал отправлен для лабораторных исследований в Киев. Результаты ожидаются в понедельник, 16 марта.



Сейчас медиками осуществляются мероприятия по выявлению контактных лиц и их изоляции.



Ранее сообщалось, что в инфекционном отделении больницы в Константиновке находится ребенок с подозрением на коронавирус.

В Украине были зафиксированы три случая коронавируса. Одна из заразившихся — пожилая жительница Житомирской области — скончалась. Все пациенты были инфицированы во время нахождения за границей.



Из-за пандемии коронавируса в мире с 16 марта Украина закрывает границу страны для иностранцев. С 17 марта в Украине на две недели будут закрыты все пункты пропуска на границе для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Также приостановлена работа части пунктов пропуска на границе.



С 7 марта Украина ввела ограничения на пересечение КПВВ на линии соприкосновения Донбасса. 14 марта свои ограничения ввели группировки «ДНР» и «ЛНР».