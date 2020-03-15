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Один военный получил ранение за минувшие сутки на Донбассе

15 марта 2020, 10:23

Один военный получил ранение за минувшие сутки на Донбассе

Один украинский военнослужащий получил ранение на Донбассе в результате обстрелов 14 марта. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

За минувшие сутки боевики 9 раз нарушили ржи «тишины». Один военный получил касательное огнестрельное пулевое ранение руки.

Под огнем оказались украинские позиции вблизи Березового, Павлополя, Старогнатовки, Песок, Новолуганского, Зайцево и Шум.

Боевики стреляли из гранатометов различных систем, минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме этого, боевики обстреляли из стрелкового оружия район участка разведения № 3 Богдановка-Петровское.

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