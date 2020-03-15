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КПВВ «Станица Луганская» не будет работать две недели из-за коронавируса

15 марта 2020, 10:53

КПВВ «Станица Луганская» не будет работать две недели из-за коронавируса

С 16 марта контрольный пункт въезда-выезда на линии соприкосновения «Станица Луганска» не будет работать две недели из-за коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной госадминистрации. Там пояснили, что соответствующее решение было принято командующим операции Объединенных сил.

При этом исключение по возвращении на подконтрольную украинским властям часть делается только для граждан, имеющих постоянную регистрацию на подконтрольной Украины территории. Пропуск на временно оккупированных территории будет только для граждан, которые там проживают.

«Пойти на такие жесткие меры вынуждают обстоятельства: ежедневно только КПВВ "Станица Луганская" пересекают около 15 тысяч человек. Поэтому угроза занесения и распространения коронавируса с неподконтрольных территорий сверхвысокая. Благодаря принятым мерам безопасности, нам удается удерживать ситуацию под контролем — ни одного случая заболевания COVID-19 в области не зафиксировано», — прокомментировал закрытие КПВВ глава области Сергей Гайдай.

По словам ЛугОГА, гражданам, которые должны были пройти верификацию в органах социальной защиты в этот период, не стоит волноваться — ее срок будет продлен. Социальные и пенсионные выплаты прекращаться не будут.

Из сообщения облгосадминистрации не понятно, будут ли закрыты другие пункты пропуска на линии соприкосновения. В пресс-центре штаба ООС «Новостям Донбасса» сообщили, что эта информация уточняется и скоро будет опубликована.

Из-за пандемии коронавируса в мире с 16 марта Украина закрывает границу страны для иностранцев. С 17 марта в Украине на две недели будут закрыты все пункты пропуска на границе для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Также приостановлена работа части пунктов пропуска на границе.

С 7 марта Украина ввела ограничения на пересечение КПВВ на линии соприкосновения Донбасса. 14 марта свои ограничения ввели группировки «ДНР» и «ЛНР».

В Украине были зафиксированы три случая коронавируса. Одна из заразившихся — пожилая жительница Житомирской области — скончалась. Все пациенты были инфицированы во время нахождения за границей.

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