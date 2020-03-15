Сурков снова посетил съезд бывших боевиков «Л-ДНР»

Владислав Сурков (крайний справа). Источник: СДД

Бывший помощник президента России Владислав Сурков вновь появился на мероприятии «Союза добровольцев Донбасса» (СДД), в который входят боевики группировок «ДНР/ЛНР». Как сообщается на сайте СДД, конференция состоялась 14 марта в санатории управления делами президента РФ «Десна» в Подмосковье.



Перед входом на мероприятие у Суркова и других участников измеряли температуру в связи с угрозой распространения коронавируса.



На мероприятии, по словам организатора, присутствовало более 150 членов СДД из России и подконтрольной боевикам части Донецкой и Луганской областей. Отмечается, что на встрече участники обсудили «положение СДД в политических процессах России».

Во главе мероприятия помимо Суркова также присутствовали председатель СДД, бывший «премьер ДНР» Александр Бородай, руководитель СДД Андрей Пинчук и руководитель «Двуглавого Орла» Константин Малофеев.



Сурков посещал съезды СДД в феврале и декабре прошлого года. Бывший «глава совбеза ДНР» Александр Ходаковский говорил, что СДД находится под контролем Суркова.

18 февраля Владимир Путин подписал указ об увольнении своего помощника Владислава Суркова.



В ноябре международная следственная группа по делу о крушении Боинга MH17 опубликовала телефонный разговор Суркова с Бородаем от 3 июля 2014 в года, в котором они обсуждали военные и политические вопросы «ДНР».



По информации Reuters и других источников, во время работы в Кремле Сурков был куратором группировок «ДНР» и «ЛНР», отвечающим за политическое направление. Также Сурков на уровне советников глав государств участвовал в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на Донбассе.



Сурков включен в санкционный список ЕС, США и присоединившихся к ним стран за его роль в конфликте в Украине и аннексии Крыма Россией.