Глава «Слуги народа» объяснил митинги во время карантина

Право граждан на мирные собрания предусмотрено Конституцией и не может быть отменено, заявил глава партии «Слуга Народа» Александр Корниенко, комментируя недавние митинги в столице, проведенные несмотря на карантин.



«А как их (митинги — прим.) отменить? Это же Конституция», — сказал Корниенко, отвечая журналисту Андрею Павловскому, который опубликовал соответствующее видео в своем Telegram-канале.



Статья 93 Конституции предусматривает право граждан на мирные собрания, митинги, походы и демонстрации.

14 марта около двух тысяч человек прошлись в столице Маршем украинского добровольца. Дойдя до посольства России в Киеве, участники запускали пиротехнику, скандировали «Вон из Украины» и порвали российский триколор.



Днем накануне в Киеве состоялся Марш патриотов, участники которого требовали, в частности, не проводить выборы в ОРДЛО до возвращения контроля над границей.



13 марта под Офисом президента партия «Голос» провела митинг под названием «Не допустим Минского предательства», выступая против создания Консультационного совета с представителями неподконтрольных территорий Донбасса в качестве субъекта на переговорной площадке.

