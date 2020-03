За минувшую неделю боевики убили пятерых украинских военных, 16 — ранили

Пятеро военнослужащих погибли и 16 были ранены вследствие обстрелов со стороны боевиков в течение минувшей недели. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



«Пока нет реального прекращения огня, я буду публиковать еженедельную ветку о продолжающейся российской агрессии против Украины. За прошедшую неделю: 16 украинских военных ранены; 5 убиты на передовой или умерли в больнице», — написал он в Twitter, прикрепив имена, фотографии и биографии погибших.

Yevhen Chernykh from Kherson region, Southern Ukraine, was killed near Opytne, Donetsk Oblast on March 8th. He joined Ukrainian army and Joint Forces Operation for the second time in 2020. pic.twitter.com/U3mGMznYx0 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 15, 2020

Viktor Soltys, 33, from Kirovohrad region, Central Ukraine, was killed when an anti-tank missile hit his vehicle near Pisky, Donetsk region, on March 10. pic.twitter.com/UtL1XRPowg — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 15, 2020

Illya Perezhohin, 27, from Odesa region, Southern Ukraine (born in Moldova). He was killed by an enemy sniper fire near Pisky, Donetsk region, on March 10th. pic.twitter.com/E7F8V5DJUX — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 15, 2020

За минувшие сутки один украинский военнослужащий получил ранение на Донбассе в результате обстрелов.