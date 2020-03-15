Еще две российские компании попали в санкционный список США

Министерство торговли США запретило американским компаниям экспорт товаров и услуг российским компаниям «Техномар» и «Авилон». Об этом передает «Громадське» со ссылкой на Федеральный реестр США.



Вашингтон обвиняет эти компании в нарушении интересов национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов«. Отмечается, что компании «в обход лицензионных требований» закупали американские товары для компании Technopole, которая, в свою очередь, оказалась под санкциями США в 2016 году.



Теперь для ведения бизнеса с этими организациями американские фирмы должны получать специальное разрешение.



В целом, в санкционный список попали 24 юридических лица из Китая, Ирана, Пакистана, ОАЭ и РФ.

В конце февраля президент США Дональд Трамп продлил на год действие указов, предусматривающих ряд санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ситуацией в Украине.