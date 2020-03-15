Консультационный орган с ОРДЛО и закрытие КПВВ из-за коронавируса. Эти и другие главные новости недели

«Донбасс: полный доступ» рассказывает о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 9 — 15 марта.

Урегулирование конфликта на Донбассе



На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 11 марта стороны достигли договоренностей по одновременному открытию КПВВ в населенных пунктах Золотое и Счастье Луганской области.



В рамках работы подгрупп ТКГ стороны также договорились определить лиц, подлежащих обмену, и новые участки для разведения, заявил заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак.



ТКГ согласовала создание консультационного совета, в котором группировки «ДНР/ЛНР» будут выступать в качестве субъекта, а РФ — гаранта наравне с ОБСЕ, Францией и Германией. Как заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, создание этого органа не означает признания «республик» и ведения прямых переговоров с боевиками. В свою очередь представители группировок «ДНР» и «ЛНР» считают иначе.



Ермак заявил, что в ближайшие месяцы Украина вернет всех украинцев, удерживаемых в плену боевиков «ДНР/ЛНР». 11 марта «ДНР» подтвердила удержание 15 человек, в то время как Киев запрашивает 200 человек для обмена.



Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что «формула Штайнмайера» вряд ли появится в украинском законодательства в своем нынешнем виде без доработки.



Встреча политических советников лидеров «нормандского формата» (Украина, РФ, Франция, Германия) не состоялась в связи с распространением коронавируса.



Права человека



По данным Восточной правозащитной группы, в период с 31 января по 1 марта боевики незаконно лишили свободы 13 человек.



Боевые действия



С 9 по 15 марта в результате обстрелов на Донбассе погибли трое украинских военнослужащих и 16 пострадали.



Общество



Из-за угрозы распространения коронавируса КПВВ в Донецкой области приостанавливают работу до 13 апреля, единственный пункт пропуска в Луганской области («Станица Луганская») — на две недели.



В Нидерландах начался суд над четырьмя подозреваемыми в крушении «Боинга 777» в Донецкой области 17 июля 2014 года. По делу проходят россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Никто из обвиняемых на судебное заседание не явился, однако интересы Путалова представляют нидерландские адвокаты, которые утверждают, что им неизвестно кто оплачивает их услуги в этом производстве. По словам адвоката Будевейна ван Эйка, для юридической помощи их клиенту в России был создан фонд. После двух первых дней слушаний в судебном процессе объявлен перерыв до 23 марта.



Суд освободил от уголовной ответственности бывшего боевика «ДНР», охранявшего обломки самолета рейса МН17, сбитого в небе над Донецкой областью летом 2014 года. Прокурор попросил суд освободить подозреваемого и закрыть дело, так как последний способствовал следствию.



Глава МВД Арсен Аваков заявил, что по предварительной информации в подконтрольной «ДНР» Горловке зафиксировано 12 случаев коронавируса. В самой «ДНР» это отрицают, заявляя, что подозрения на COVID-19 у госпитализированной 9 марта жительницы Горловки не подтвердились.



В Донецкую область не поставят тест-системы для выявления коронавируса из-за отсутствия необходимого оборудования в местных медучреждениях.



Дайджест тв-еженедельников о Донбассе



«Донбасс сегодня»: В Киеве представление платформы о мирном диалоге с жителями оккупированных территорий закончилось потасовкой, а в Минске договорились о создании совместного с представителями ОРДЛО консультативного органа. Что все это значит? // Когда и в каком виде заработает закон о референдуме в Украине // В Гааге начался суд над российскими офицерами по делу о сбитом «Боинге» МН 17 в небе над Донбассом.



«Нині вже»: На встрече Трехсторонней контактной группы в Минске подписали документ о создании так называемой консультативного совета с участием представителей Украины и самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Накануне в Киеве советник секретаря СНБО по вопросам Донбасса Сергей Сивохо собирался представить платформу примирения для Донбасса, но мероприятие сорвали представители «Азова» и «Нацкорпуса». При этом окончание конфликта на Донбассе — приоритетное ожидания украинцев от президента Зеленского.



«Донбасс Реалии»: Что едят солдаты Вооруженных сил Украины и военнослужащие стран НАТО? Сравнивали новейший индивидуальный рацион питания ВСУ и аналог Вооруженных сил Франции. Насколько удобно использовать этот «сухпай» в условиях войны?



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