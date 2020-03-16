Самолет с эвакуированными из Италии вернулся в Украину. Коронавирус не обнаружен

Фото: Офис президента Украины

Самолет с эвакуированными из охваченной коронавирусом Италии украинцами, которые застряли на границе со Словенией, прибыл в воскресенье вечером в аэропорт «Борисполь». Об этом сообщает Офис президента Украины.



Самолет спецрейса авиакомпании SkyUp вылетел в 16:00 в Венецию и вернулся около 22:30, на борту находились 123 пассажира. Перед посадкой в самолет в Италии все пассажиры прошли медосмотр на признаки возможного заболевания. По информации итальянской стороны, на борт были допущены только здоровые люди, без симптомов болезни.





Сразу в аэропорту «Борисполь» прибывшие сдали экспресс-тест на коронавирус COVID-19. Как сообщает Минздрав, все тесты показали отрицательный результат, ни у кого коронавирусной инфекции не обнаружено.



Все эвакуированные подписали согласие на прохождение добровольной самоизоляции дома после возвращения в Украину в течение 14 дней. За нарушение домашнего карантина предусмотрена ответственность.

Из-за пандемии коронавируса в мире с 16 марта Украина закрывает границу страны для иностранцев. С 17 марта в Украине на две недели будут закрыты все пункты пропуска на границе для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Также приостановлена работа части пунктов пропуска на границе.



С 16 марта Украина ограничивает работу КПВВ на линии соприкосновения Донбасса. 14 марта свои ограничения ввели группировки «ДНР» и «ЛНР».



В Украине были зафиксированы три случая коронавируса. Одна из заразившихся — пожилая жительница Житомирской области — скончалась. Все пациенты были инфицированы во время нахождения за границей.