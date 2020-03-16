Сегодня на КПВВ Донбасса только несколько десятков авто из-за ограничений

Утром 16 марта на КПВВ в Донецкой области на въезд и выезд с неподконтрольной территории находилось относительно небольшое количество автомобилей. Как сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины, на КПВВ «Майорское» в направлении Донецка стояли 20 авто, обратно – нет машин, на КПВВ «Марьинка» - 15 авто в сторону Донецка, обратно – нет авто, на КПВВ «Новотроицкое» вовсе нет авто, на КПВВ «Гнутово» - 10 авто в сторону Донецка, обратно – нет.

С 7 марта Украина ввела ограничения на пересечение КПВВ на линии соприкосновения Донбасса. 14 марта свои ограничения ввели группировки «ДНР» и «ЛНР».



Начиная с 16 марта контрольные пункты въезда-выезда в Донецкой области приостанавливают работу до 13 апреля. В Луганской – до 30 марта. В связи с введенным карантином из-за вспышки коронавируса COVID-19 в Украине. Часть пунктов пропуска на границе Украины будет закрыта.



Из-за пандемии коронавируса в мире с 16 марта Украина закрывает границу страны для иностранцев. С 17 марта в Украине на две недели будут закрыты все пункты пропуска на границе для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.



В Украине были зафиксированы три случая коронавируса. Одна из заразившихся — пожилая жительница Житомирской области — скончалась. Все пациенты были инфицированы во время пребывания за границей.