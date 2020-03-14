Полиция: На Донетчине банда продавала оружие для терактов

Правоохранители задержали пятерых жителей Бахмутского района, которые продавали оружие. По предварительным данным полиции, боеприпасы продавали для организации массовых беспорядков в Киеве.

«Из незаконного оборота изъяты автоматы, противотанковые гранатометы, гранаты и более 5 кг взрывчатки. Установлено, что лидер группировки участвовал в незаконных вооруженных формированиях, а среди "товара" - оружие, похищенное боевиками из воинских частей во время аннексии Крыма в 2014 году», - говорится в сообщении.



Полицейские рассказали, что с февраля вели операцию – тогда они вышли на 44-летнего организатора группировки, который искал покупателей оружия.



Сыщики провели 4 этапа оперативной закупки оружия на сумму около 100 тысяч гривен.

«Среди прочего было приобретено три автомата Калашникова, два из которых принадлежали военным частям в АР Крым, а еще один не находится на вооружении Украины и, по предварительной информации, завезенный из РФ», - говорится в сообщении.



По легенде, арсенал был предназначен для проведения терактов в столице.



Все члены группировки задержаны. Кроме того, был обнаружен склад, где хранился весь арсенал, предназначенный на продажу.

В состав группы входили неоднократно судимые представители криминалитета в возрасте 26-44 года, жители городов Бахмута и Часов Яра. Один из участников группировки имеет 8 тюремных сроков (за разбои, вымогательства и другие тяжкие преступления). Во время задержания он забаррикадировался в комнате и угрожал пистолетом. Работникам спецслужбы удалось его обезвредить.



Все пятеро находятся в изоляторе. Подозреваемым инкриминируют ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Им грозит до 7 лет лишения свободы.



Во время обысков по месту жительства и в автомобилях задержанных правоохранители нашли оружие и наркотики (марихуану).

Всего полицейские изъяли три автомата, три противотанковые гранатометы (РПГ-18, РПГ-22), два газовых пистолета, две гранаты, около 500 патронов, а также более 5 кг тротила и пластида.