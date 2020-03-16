Муж в добробат, жена — в «ЛНР»: как война разделила семью. «Поколение Донбасс» ►
В этом эпизоде проекта «Поколение Донбасс» Юрий Асеев, журналист и правозащитник из Алчевска, рассказывает о том, как конфликт вмешался в жизнь его семьи. Он, его жена и трое детей оказались по разные стороны баррикад.
(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».