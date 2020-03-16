К утру пограничники не впустили в Украину 50 иностранцев

С начала текущих суток к 8 часам утра сотрудники Государственной пограничной службы Украины не пропустили в страну 50 иностранцев. А за предыдущие сутки, 15 марта, пограничники оформили в пунктах пропуска на государственной границе более 140 тысяч человек, среди которых в Украину въехали 85 тысяч и выехали – 58 тысяч человек.



На КПВВ в Донецкой области в обоих направлениях пропущено около 55 тысяч человек, на административной границе с оккупированным Крымом - 4,7 тысяч.

Из-за пандемии коронавируса в мире с 16 марта Украина закрыла границу страны для иностранцев. С 17 марта в Украине на две недели будут закрыты все пункты пропуска на границе для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.



Начиная с 16 марта контрольные пункты въезда-выезда в Донецкой области приостанавливают работу до 13 апреля. В Луганской – до 30 марта. В связи с введенным карантином из-за вспышки коронавируса COVID-19 в Украине. Часть пунктов пропуска на границе Украины будет закрыта.