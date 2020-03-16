Житель Черновцов, зараженный коронавирусом, идет на поправку, но нужно еще время

У жителя Черновцов, который недавно вернулся из Италии и стал первым инфицированным коронавирусом в Украине, проведенный тест дал отрицательный результат. Об этом заявила заместительница председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.



Однако, по ее словам, говорить о полном выздоровлении пациента пока рано – нужно дождаться результата второго теста – он тоже должен быть негативным. Данный тест сделают через двое суток.

Она рассказала, что в области госпитализированы 30 человек, из которых семеро имеют два негативных результата. Пятерых уже выписали из инфекционного отделения областной клинической больницы.

Ранее сообщалось о трех диагностированных случаях заболевания — два в Черновицкой и один в Житомирской. Первый случай коронавируса обнаружили 3 марта у мужчины из Черновцов, который вместе с женой вернулся из Италии.



Пациентка в Житомирской области умерла. Таким образом, сейчас в Украине четверо установленных заболевших, все в Черновицкой области.