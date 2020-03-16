В Раде предлагают ввести налоговые льготы на период карантина

Народный депутат Дмитрий Наталуха («Слуга народа») выступил с рядом инициатив, которые должны помочь бизнесу в период ограничительных мер по борьбе с коронавирусом в Украине.



Во время заседания согласительного совета глав фракций и комитетов Наталуха сообщил, что депутаты должны разработать мероприятия по отсрочке выплат налогов или сокращении ЕСВ и НДС на период борьбы с пандемией. Также он предложил ввести налоговые льготы и каникулы для предприятий, которые работают в сферах, получивших набольшее количество убытков, отсрочку выплаты кредитов для предприятий и другое.



«Но мы должны понимать, какой убыток это принесет государственному бюджету», - подытожил нардеп.



Кроме этого, Наталуха сообщил, что нардепы разрабатывают законопроект, согласно которому вводится уголовная ответственность за продажу стратегической продукции по завышенной цене. Перечень такой продовольственной и непродовольственной продукции определит Кабмин.

В Верховной Раде предложили во вторник, 17 марта, усилить карантин в Украине из-за коронавируса. Инициативу во время согласительного совета глав фракций и комитетов озвучил депутат от «Слуги народа» Михаил Радуцкий, который возглавляет комитет здравоохранения.



В Украине официально зафиксированы пять случаев коронавируса: четыре в Черновицкой и один в Житомирской областях. Пациентка в Житомирской области впоследствии умерла.



Правительство с 12 марта по 3 апреля ввело карантин на территории Украины с целью недопущения распространения коронавируса. Эти меры предусматривают закрытие учебных заведений на трехнедельный карантин. Также запрещаются массовые собрания численностью более 200 человек.



Дополнительные ограничения уже ввели власти Киева, Львова и Одессы.



Из-за пандемии коронавируса в мире с 16 марта Украина закрывает границу страны для иностранцев. С 17 марта в Украине на две недели будут закрыты все пункты пропуска на границе для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Также приостановлена работа части пунктов пропуска на границе.



С 16 марта Украина закрывает КПВВ на линии соприкосновения Донбасса. 14 марта свои ограничения ввели группировки «ДНР» и «ЛНР».