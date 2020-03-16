«ДНР»: 43 человека умерли от свиного гриппа с начала года

На подконтрольной группировке «ДНР» территории 43 человека умерли от свиного гриппа с начала года. Об этом сообщила «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко.



«У нас большую проблему, нежели коронавирус, представляет грипп А (H1N1). С начала года у нас в Республике от свиного гриппа умерло 43 человека, которые официально подтверждены», — приводит ее слова сепаратистсикий ресурс ДАН.



20 февраля Долгошапко сообщала, что число умерших от свинного гриппа составляет пять человек.

H1N1 — серотип вируса гриппа А (наиболее распространенный тип гриппа, который вызывает наиболее масштабные эпидемии). Был причиной пандемий 1918 (Испанский грипп) и 2009 (Свиной грипп) годов.