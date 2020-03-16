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«ДНР» заявила о погибшем и двух пострадавших в результате обстрела водовоза боевиков

16 марта 2020, 13:44

«ДНР» заявила о погибшем и двух пострадавших в результате обстрела водовоза боевиков

Водовоз боевиков группировки «ДНР» был обстрелян в подконтрольном им селе Саханка, в результате чего мирный житель получи контузию, «военнослужащий народной милиции» погиб и еще один ранен. Об этом сообщает управление «народной милиции ДНР».

«В нарушение норм международного гуманитарного права обстрел велся в период забора воды гражданскими лицами», — утверждается в сообщении.

Также группировкой «ДНР» были опубликованы фотографии последствий обстрела водовоза. На одном из снимков видно, что кабина водовоза имеет камуфляжную раскраску.

В пресс-центре штаба операции Объединенных сил «Новостям Донбасса» сообщили, что у них нет информации об этом инциденте.

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