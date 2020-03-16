«ДНР» заявила о погибшем и двух пострадавших в результате обстрела водовоза боевиков

Водовоз боевиков группировки «ДНР» был обстрелян в подконтрольном им селе Саханка, в результате чего мирный житель получи контузию, «военнослужащий народной милиции» погиб и еще один ранен. Об этом сообщает управление «народной милиции ДНР».



«В нарушение норм международного гуманитарного права обстрел велся в период забора воды гражданскими лицами», — утверждается в сообщении.



Также группировкой «ДНР» были опубликованы фотографии последствий обстрела водовоза. На одном из снимков видно, что кабина водовоза имеет камуфляжную раскраску.

В пресс-центре штаба операции Объединенных сил «Новостям Донбасса» сообщили, что у них нет информации об этом инциденте.