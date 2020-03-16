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На Донетчине мужчина заказал убийство своего должника за 200 долларов

16 марта 2020, 13:42

На Донетчине мужчина заказал убийство своего должника за 200 долларов

В Донецкой области задержан мужчина, который заказал убийство своего должника. Как сообщает пресс-служба полиции Донетчины, к правоохранителям обратился мужчина, которому было поручено за 200 долларов убить другого мужчину.

«Заказчиком преступления оказался 37-летний житель города Кременная, что на Луганщине, который неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности. Сейчас мужчина занимался поставкой и продажей живой рыбы. Один из его клиентов, житель города Лиман Донецкой области якобы задолжал ему небольшую сумму денег, поэтому предприниматель решил расправиться с должником», - сообщает полиция.

Заказчик передал «киллеру» аванс - 100 долларов, фото жертвы, адрес проживания, номера и марку автомобиля, рассказал о местах возможного пребывания и круге общения. Кроме этого, заказчик предоставил орудие убийства - деревянную биту. Организатор убийства, по данным следствия, распорядился убить и жену, если она станет свидетельницей преступления.

Чтобы спасти мужчину оперативники провели спецоперацию по инсценировке убийства должника.

После того как «киллер» передал заказчику фейковые фото, подтверждающие убийство, он получил остальную часть денег. Следующим шагом полиции было задержание.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

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