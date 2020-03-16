В Сумах – одно подозрение на коронавирус

В Сумской областной инфекционной больнице с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией по состоянию на 16 марта находится один человек. Об этом во время аппаратного совещания в Сумском горсовете сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко, передает «Укринформ».



«В инфекционной областной больнице на лечении находится один человек с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией. Сегодня продолжается обследование, пока результатов нет. В лечебных учреждениях города Сумы больных с подозрением на коронавирус нет», - отметила Чумаченко.



По ее словам, за прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в областном центре по сравнению с предыдущей семидневкой уменьшилась на 16 процентов.