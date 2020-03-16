Красный Крест указал на опасность коронавируса на неподконтрольном Донбассе

Коронавирус в Украине особо опасен для жителей и системы здравоохранения временно оккупированных районов Донбасса. Об этом заявила глава представительства Международного комитета Красного Креста в Украине Флоренс Жиллетт, передает «Громадське».



Она отметила, что после начала российской агрессии в 2014 году на неподконтрольной территории остались преимущественно пожилые люди, которые входят в группу риска. К тому же, более пяти лет жизни в зоне боевых действий негативно повлияли на их иммунитет.



«Большинство людей живет вблизи линии разграничения и пересекает ее — это люди таких возрастных категорий [в возрасте от 60 лет]. Мы знаем, что многие из тех, кто пересекает линию разграничения — это пенсионеры, а большинство пенсионеров попадает в эту категорию. Они также пострадали от пяти-шести лет негативного влияния боевых действий.., из-за чего также ухудшилось и их здоровье», — подчеркнула она.



По мнению Жиллетт, если в Украине произойдет вспышка Covid-19, пересекающие линию соприкосновения пожилые люди окажутся в наибольшей группе риска.



Ударит вспышка вирусной инфекции и по системе здравоохранения на Донбассе, которая уже пострадала из-за боевых действий и работает на пределе своих возможностей. Экспертка опасается, что больницы будут перегружены больными коронавирусом, и не смогут сосредоточиться на лечении людей с другими болезнями.



«Один из главных рисков в том, что эпидемия Covid-19 истощит ресурсы системы здравоохранения, чтобы реагировать и на другие заболевания. И кажется, что это один из главных вызовов, который бросает новый коронавирус, и которые мы видели в Китае или Италии», — пояснила она.