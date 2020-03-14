Зеленский собирает фракцию «Слуга народа» на Банковой

Президент Владимир Зеленский собирает заседание фракции «Слуга народа» в Офисе президента. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на собеседника в руководстве фракции. Также об этом сообщает телеканал NewsOne.



Заседание фракции на Банковой начнется в 19:30.



«Будем обсуждать ситуацию с коронавирусом», — отметил собеседник LIGA.net.



Также на встрече с президентом планируется поднять вопрос работы парламента на текущей неделе.



«Нам надо голосовать за рынок земли. Поэтому будем обсуждать календарный план», — добавил один из руководителей СН.



«Завтра — послезавтра будет финальное голосование по земле. Это принципиальная позиция Офиса президента... Иначе — дефолт», — приводить слова еще одного источника из фракции СН издание LB.ua.



Кроме того, на фракции могут поднять вопрос создания консультативного совета с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей.