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ЕС выделит допсредства миссии ОБСЕ и предоставит дополнительную помощь Донбассу

16 марта 2020, 22:11

ЕС выделит допсредства миссии ОБСЕ и предоставит дополнительную помощь Донбассу

Европейский Союз выделит дополнительные 3.2 млн евро для Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и еще 1 млн евро на повышение поддержки гражданской защиты на востоке Украины. Об этом сообщает Представительство ЕС в Украине.

«ЕС выделит дополнительные 3.2 млн евро Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Таким образом, общая сумма, которую Евросоюз предоставил Миссии, составит 52 млн евро. Также ЕС повысит свою поддержку гражданской защиты на востоке Украины, предоставив на эти цели 1 млн евро. Это будет способствовать внедрению Стратегии Украины по защите гражданского населения, как только она будет принята», — говорится в сообщении.

Также Евросоюз профинансирует реконструкцию современного центра предоставления административных услуг в Станице Луганской.

Кроме того, ЕС выделит 1 млн евро на поддержку устойчивости перед опасностями в регионе Азовского моря.

«Речь идет о вкладе в улучшение надежности и доступности информации о регионе, а также о его насущных, средне- и долгосрочные потребностях», — сообщает представительство.

Подчеркивается, что вместе со своими странами-членами ЕС является крупнейшим предоставителем помощи Украине в реагировании на конфликт, ее объем с начала конфликта в 2014 году составил 762.5 млн. евро, и гуманитарная помощь составляет примерно половину этой суммы. В общем, с 2014 года поддержка Евросоюзом Украины превысила 15 млрд. евро в грантах и льготных займах.

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