Зеленский: В субботу в Украину доставят 1 млн «быстрых тестов» на коронавирус

Украина ожидает поставки одного миллиона тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.



«В субботу мы ожидаем прибытия этих быстрых тестов уже в Украине. Это будет где-то на 1 млн человек. Это для нас очень важно, все будет отправлено в больницы», — отметил Зеленский.

Всего в Украине зафиксировано семь пациентов с коронавирусной инфекцией (четверо — в Черновицкой области, два в Киеве, одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась). Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.



Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.