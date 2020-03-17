За минувшие сутки на Донбассе получил ранения один военнослужащий

За минувшие сутки боевики семь раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, в результате чего ранение получил военнослужащий Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



По данным штаба, боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Обстрелам подверглись украинские позиции в районе населенных пунктов Пески, Лебединское, Красногоровка, Славное, Новотошковское, Хутор Вольный.



С начала текущих суток зафиксирован один обстрел вблизи Березового. По информации штаба, за текущие сутки потерь нет.