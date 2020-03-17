Верховная Рада рассматривает кандидатуру Венедиктовой на пост генпрокурора

Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник перешла к рассмотрению кандидатуры Ирины Венедиктовой на пост генпрокурора.



Сейчас Венедиктова является врио директора Государственного бюро расследований.



Прямую трансляцию ведет телеканал «Рада».







В зале присутствует президент Владимир Зеленский. Во время представления Венедиктовой он отметил: «Впервые в истории независимой Украины генпрокурором может быть женщина. Но мне кажется, что в историю Украины она в первую очередь войдет, как профессиональный и опытный человек».

5 марта Верховная Рада уволила Руслана Рябошапку с должности генерального прокурора.