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Верховная Рада рассматривает кандидатуру Венедиктовой на пост генпрокурора

17 марта 2020, 09:21

Верховная Рада рассматривает кандидатуру Венедиктовой на пост генпрокурора

Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник перешла к рассмотрению кандидатуры Ирины Венедиктовой на пост генпрокурора.

Сейчас Венедиктова является врио директора Государственного бюро расследований.

Прямую трансляцию ведет телеканал «Рада».



В зале присутствует президент Владимир Зеленский. Во время представления Венедиктовой он отметил: «Впервые в истории независимой Украины генпрокурором может быть женщина. Но мне кажется, что в историю Украины она в первую очередь войдет, как профессиональный и опытный человек». 

5 марта Верховная Рада уволила Руслана Рябошапку с должности генерального прокурора. 

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