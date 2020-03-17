Еще двое жителей Славянска госпитализированы с подозрением на коронавирус

Вечером 16 марта еще двое жителей Славянска были госпитализированы в инфекционное отделение Константиновки с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.



Отмечается, что оба - молодые мужчины, на днях вернулись из поездки за границу. Окончательный диагноз будет установлен по результатам лабораторных исследований.



Сейчас медицинскими работниками осуществляются мероприятия по выявлению контактных лиц и их изоляции.

14 марта двое жителей Славянска были госпитализированы с подозрением на инфекцию, вызванную вирусом COVID-19. Позже стало известно, что заражение не подтвердилось.



На данный момент в Украине семь подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них один — смертельный. Жертвой стала пожилая женщина в Житомирской области.

