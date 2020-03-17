До 3 апреля прекращается работа пунктов пропуска в аннексированный Крым

Временно прекращается пропуск на территорию аннексированного Крыма и выезд из него для некоторых категорий граждан с целью уменьшения потока возможно инфицированных коронавирусом. Об сообщили в Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.



«До 3 апреля 2020 временно прекращается работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и г.Севастополя и выезда из нее, кроме пропуска граждан Украины и членов их семей, лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, а также представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с ТОТ АР Крым и г.Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества», — говорится в сообщении.



Подчеркивается, что въезд и выезд других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с министерством вместе с администрацией Государственной пограничной службы.

Контрольные пункты въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях приостановили работу с 16 марта до 3 апреля.